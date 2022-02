Cinco hábitos que aceleram a flacidez e o aparecimento de rugas no rosto

As rugas e a flacidez são marcas na face que incomodam muitas pessoas. Segundo o Dr. Renato Pazzini, dermatologista pela USP e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), elas são sinais do envelhecimento, e aparecem quando há perda das fibras de colágeno e elastina, que sustentam os tecidos corporais.

“O enfraquecimento e a perda da elasticidade da fibra são decorrentes do tempo, mas a falta de cuidado com a pele e a saúde em geral acaba abreviando o processo natural do envelhecimento. Isso sem falar nos diversos fatores que podem acelerar este processo”, ressaltou Renato Pazzini. Confira 5 hábitos que aceleram a flacidez e o aparecimento de rugas no rosto, dados pelo dermatologista:

O termo smartphone face (rosto de smartphone) tem sido a associação ideal para aqueles que não desgrudam do celular. O hábito faz com que as pessoas passem praticamente o dia todo com os rostos colados à tela, tendendo a ficar com a cabeça para baixo. A longo prazo, essa posição resulta na combinação rosto oval, queixo caído e rugas.

A cera para depilação não penetra na pele, já que é aplicada na primeira camada da derme. A flacidez pode ocorrer se você fizer depilação toda semana, o que não é recomendado. O indicado é que seja realizada a cada 20 dias ou uma vez por mês. Outra recomendação é optar pela cera quente, já que ela abre os poros e é menos agressiva do que a fria.

Dormir de barriga para baixo ou de lado pode ocasionar o surgimento de marcas do travesseiro no rosto, as chamadas rugas do sono. Com travesseiros tecnológicos, há alternativas que permitem maior ventilação, com gomos massageadores, que promovem o aumento da circulação sanguínea e reduzem o inchaço do rosto e bolsas nos olhos pela manhã.

Cuidado com a exposição solar

Os radicais livres (moléculas instáveis que danificam as células saudáveis do corpo) são responsáveis pela degradação do colágeno, substância essencial para a sustentação da pele. A exposição excessiva à radiação, especialmente a chamada UVA, é capaz de penetrar na camada mais profunda da pele. “Isso é mais perigoso do que se imagina, já que essa parte é composta de 70% de colágeno, e a UVA literalmente a destrói”, alertou Renato.

Controvérsias na alimentação