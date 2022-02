Cirurgia de jovem que ficou tetraplégica após ataque do ex será feita no domingo

Após denúncia do Alagoas 24 horas, a jovem Rita de Cássia Silva Soares, de 24 anos, que precisa de uma cirurgia de emergência, será internada no Hospital Carvalho Beltrão, em Coruripe, e realizará o procedimento cirúrgico no domingo (13). Ela ficou tetraplégica após ser baleada no pescoço pelo ex-companheiro e desde então apresenta vários problemas…

Após denúncia do Alagoas 24 horas, a jovem Rita de Cássia Silva Soares, de 24 anos, que precisa de uma cirurgia de emergência, será internada no Hospital Carvalho Beltrão, em Coruripe, e realizará o procedimento cirúrgico no domingo (13). Ela ficou tetraplégica após ser baleada no pescoço pelo ex-companheiro e desde então apresenta vários problemas de saúde.

Agora, ela sofre com litíase renal coraliforme no rim direito e a falta de tratamento adequado levou ao quadro de rim atrofiado e função renal reduzida. Residente da zona rural de Santana do Ipanema, no Sertão de Alagoas, a família da jovem denunciou o descaso das autoridades de saúde e chegou a abrir procedimento junto ao Ministério Público de Alagoas.

De acordo com o líder comunitário, Jaudiran Pereira, que acompanha a família desde a tentativa de homicídio, após o caso vir à tona por meio da imprensa, a família conseguiu se reunir com a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), que viabilizou a cirurgia por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nós fomos recebidos na Sesau ontem. Eles foram muito atenciosos e além de viabilizarem o procedimento, estão articulando a transferência da Rita de Cássia para o Hospital Sarah Kubitschek [em Fortaleza], que é referência em reabilitação, já que foi constatado que ela está atrofiando por causa da falta de acompanhamento especializado”, disse.

Além disso, o Ministério Público está acompanhando o caso de perto e já cobrou da Secretaria de Saúde de Santana do Ipanema o atendimento às reivindicações da família, como fornecimento de fraudas descartáveis, cadeira de rodas especial e aspirador para sugar secreção da garganta, além de atendimento com profissionais como fisioterapeura, dentista e psicólogo.

O CASO – Em outubro de 2016, Rita de Cássia Silva Soares estava grávida e foi vítima de um atentado por arma de fogo pelo ex-companheiro, que atirou no pescoço dela e a fez perder o bebê e ficar tetraplégica. Na época, o suspeito foi preso, mas após um tempo a Justiça concedeu liberdade provisória. Hoje, ele segue sendo monitorado por tornolezeira eletrônica.