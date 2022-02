Classes Gramaticais: um resumo completo

Classes Gramaticais: tudo aquilo que você precisa saber

As classes gramaticais, também conhecidas como classes de palavras, podem ser variáveis (quando ocorre a alteração de gênero, número, pessoa, tempo e modo), ou invariáveis (quando elas não sofrem alterações).

Perguntas de português que abordam as classes gramaticais são muito comuns dentro dos vestibulares e também dento de determinados concursos públicos.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre as classes gramaticais. Confira!

Classes Gramaticais: verbos

Os verbos são os responsáveis por indicar um processo (ação, estado ou fenômeno) em um determinado tempo (presente, pretérito ou futuro) e podem sofrer flexões de modo. Um verbo pode ser flexionado em 3 diferentes modos: indicativo (indica uma certeza), imperativo (indica uma ordem ou um pedido) ou subjuntivo (indica uma dúvida ou possibilidade).

Ainda, os verbos possuem 3 diferentes formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio.

Classes Gramaticais: artigos

Os artigos antecedem um substantivo com a função de especificá-lo ou generalizá-lo, dependendo do tipo de artigo (definido ou indefinido, especificamente).

Classes Gramaticais: substantivos

Os substantivos são os responsáveis por nomear objetos, ações, seres ou objetivos em uma frase.

Ainda, os substantivos podem ser classificados em diferentes categorias. São elas: próprios, primitivos, derivados, simples, compostos, concretos e abstratos.

Classes Gramaticais: adjetivos

Os adjetivos possuem como função determinar um substantivo ou um pronome com o objetivo de atribuir uma característica ao mesmo.

Os adjetivos são variados e podem ser classificados como primitivos ou derivados.

Classes Gramaticais: advérbios

Os advérbios são os responsáveis por exprimir uma circunstância que relaciona-se a um verbo, outro advérbio ou adjetivo da frase.

Classes Gramaticais: pronomes

Os pronomes possuem como função determinar o substantivo ou, ainda, substituí-lo dentro da frase em questão.

Classes Gramaticais: numerais

Os numerais compõem a classe gramatical responsável por ordenar ou quantificar diferentes elementos em uma frase.

Classes Gramaticais: preposições

As preposições são responsáveis por conectar palavras em uma frase, estabelecendo entre elas uma relação de subordinação.

Classes Gramaticais: conjunções

As conjunções são as responsáveis por conectar orações ou dois elementos de mesma natureza dentro de uma oração. Elas estabelecem uma relação de subordinação ou de coordenação entre as orações conectadas.

Classes Gramaticais: interjeições

As interjeições são responsáveis por exprimir emoções ou sentimentos. Exemplos: oh!, psiu!, eca!, caramba!, etc.