Clássico mexicano: aprenda como fazer guacamole de forma prática

Que tal um clássico da gastronomia mexicana? Você pode preparar guacamole para comer com snack (biscoitinhos crocantes). Essa é a dica da marca Flormel, que tem parô snacks nos sabores de multigrãos, tomate e manjericão e parmesão e gorgonzola. Confira a receita completa:

Amasse com a ajuda de um garfo o abacate. Junte a pimenta, a cebola, o suco de limão, o coentro, o sal, o cominho e com um garfo misture bem, adicione os tomates no final.