Cláudia Leitte, Dennis DJ e João Gomes apresentam shows no Carnazord; saiba mais

O Carnazord, evento idealizado e produzido pelo Betzord, já está com datas marcadas e o line up completo. Previsto para os dias 8, 9 e 10 de fevereiro, a festa contará com shows exclusivos de Kevinho, É o Tchan, Claudia Leite, Zé Felipe, Thainá & Jotape, João Gomes, Dennis DJ, Matheusinho e DJs residentes.

A expectativa é reunir mais de 150 grandes personalidades nacionais, como Cremosinho, Tainá, Deolane, Laís Oliveira, Thomaz Costa, Maxuelsinho, Orlandinho, Vinicius Barros, Lucas Vrau e muitos outros nomes. Esse grupo de convidados VIP terá acesso All Inclusive para curtir os 3 dias de curso, convenção, festa, praia e piscina em um dos maiores Resorts 5 estrelas do estado – em uma estrutura montada pelo Betzord.

Durante o CARNAZORD será revelado o ganhador do Renault Kwid 0km que é sorteado pelo Betzord mensalmente.