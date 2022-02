Claudia Leitte rememora perrengue ao tomar soro em trio no carnaval: ‘Nem eu acredito’

Em entrevista exclusiva ao iBahia, a cantora fez um balanço de sua trajetória na música, falou sobre seu novo lançamento “De Passagem”, a saudade do carnaval, perrengues que já passou na folia, The Voice e muito mais. Foto: Reprodução | Instagram

Para celebrar a nova era, Claudinha quer abraçar os fãs com um EP inédito. Poucos artistas conseguem misturar ritmos como axé, reggaeton, pop e reggae. Mas na voz de Claudinha, os estilos ganham harmonia.

“Para mim significa muito, exatamente pelo fato da música ser como ela é. É um som que eu vejo como minha essência; uma letra que transmite exatamente o que eu penso. É muito o que muita gente precisa ouvir nesse momento. Trabalhamos numa capa bastante emblemática… tudo tem um significado muito especial. A escolha como o abre alas para essa minha nova era – como o pessoal do Twitter diz (risos), foi muito feliz”, contou a cantora.

Apesar de ter nascido em São Gonçalo, no interior do Rio de Janeiro, as primeiras referências de Claudia veem da Bahia. Mas o que será que ela diria para a menina que iniciou toda uma trajetória de sucesso há 20 anos atrás?

“Continue andando, minha fia! Ande com fé, que a fé não costuma faiá, como diz o mestre Gilberto Gil (risos)”, respondeu a ‘Nêgalora’.

A verdade é que a mãe dos pequenos Davi, de 12 anos, Rafael, 9, e Bela, de 2, tem muito orgulho do que construiu até então. “Claudia Cristina é uma mulher que se descobre a cada dia e isso faz com que ela, que é muito criativa, tenha sonhos novos quase que diariamente. Sonhos estes que se conectam com a Claudia Leitte (risos) e outros nem tanto, mas ela nunca para de sonhar… e também aprendeu a saber quando dividir seus objetivos e sonhos com as pessoas, porque esse cuidado com si mesma é necessário. É isso!”, disse a cantora emocionada.

Por conta da pandemia instaurada pela Covid-19, não haverá carnaval mais uma vez. Esse é o segundo ano em que a capital da alegria se entristece sem a maior festa de rua do planeta. Embora o sentimento seja de saudade, a musa do axé tem se preparado para a edição da festa de 2023.

“Não só espero, como estou me programando, para que seja o maior e melhor de todos! Vamos celebrar x2, sacou? Tô na sede disso! Mas, para isso, mesmo que pareça longe e improvável, precisamos continuar nos cuidando e, principalmente, nos vacinando. 1ª, 2ª e 3ª dose! Eu e todos aqui de casa já nos vacinamos!”, pontuou Claudia empolgada.

Veja outros trechos da entrevista abaixo:

iBahia: O single “De Passagem” tem alguma curiosidade por trás dele? Qual o motivo da escolha da música?

Claudia Leitte: O motivo da escolha foi pelo fato de essa música ter a habilidade de falar com absolutamente todo mundo. Todos podem ouvir e acatar a mensagem para si de alguma forma. Podem se emocionar, se identificar, se animar, rir, chorar relembrando alguns momentos e etc… Também não ignoro minha sensibilidade artística em entender o que acontece hoje em dia para, de alguma forma, saber como minha música pode ajudar, pode mover as pessoas de forma positiva. Seja trazendo algum escapismo, pois também é muito necessário ter leveza em determinados momentos, ou trazendo uma reflexão que faz com que a gente entenda que todos os momentos são passageiros, bons, ou ruins, não há permanência e isso tem seu valor.

A curiosidade é que Bela, minha filha mais nova, fez um breve dueto comigo no final da música e isso foi absolutamente espontâneo… e lindo! Acho que deixa a experiência de ouvir essa música ainda mais gostosa.

iBahia: Quando chegam outros lançamentos?

Claudia Leitte: Temos muito o que trabalhar em “De Passagem” ainda, é uma música que abre tudo de forma muito verdadeira, mas eu e minha equipe já iniciamos os trabalhos para o próximo. Minha próxima música vem encorpada a um projeto que vai continuar mostrando minha essência, porém por um lado um pouco menos comum. Mal posso esperar para contar tudo para vocês! Meus projetos de 20 anos me enchem de ânimo!

iBahia: Qual ponto da sua carreira você destacaria? Aquele que você considera o ponto mais alto até então?

Claudia Leitte: É muito difícil! Fico entre o show de Copacabana, Copa do Mundo, Carnavais… mas vou lhe dizer o show de transição de carreira solo, em Copacabana. Aquilo foi um impulso muito importante para que todo o resto acontecesse, sabe?! Foi um, ‘Vai! Estamos com você!’ Tudo isso aí que você está sonhando pode acontecer´ vindo de mais um milhão de pessoas, então… é algo muito absurdo! É lindo! Foto: Reprodução | Instagram

iBahia: CONFIRA “Saudade” se encaixa mais do que nunca nessa pergunta: mais um ano sem carnaval. Qual é a sua memória mais marcante do último carnaval?

Claudia Leitte: É uma das minhas músicas favoritas da vida, inclusive! Rapaz… sem dúvidas o voo no farol da barra. Aquilo foi algo lindo, fato, mas pra mim representou muito mais. Eu me vejo naquela altura (ps.: eu tenho muito medo de altura), feliz, com os braços abertos, livre, e recebendo toda a energia da multidão que estava nas ruas, e isso quase como o que comentei na resposta anterior. Não tem jeito! Eu sou uma cantora do ao vivo. Eu gosto de ter e causar essas experiências para o meu público.

iBahia: Como será o seu Carnaval este ano? Terá live? Poderemos ver um Ivete, Cláudia e Você 2.0?

Claudia Leitte: Este ano, sem a possibilidade de um carnaval convencional, estarei focada na execução dos projetos de celebração dos meus 20 anos de carreira. Então, em fevereiro, terei compromissos pontuais, mas estarei totalmente focada nesses projetos.

iBahia: Você traz sempre inovação e performances emblemáticas em todos os carnavais. Na última edição da festa você “voou” sobre o público. O que você faria se a edição deste ano caso tivesse acontecido?

Claudia Leitte: Só não conto para você AGORA, porque eu ainda quero fazer isso que tenho em mente em 2023. Me aguarde, viu?! Me aguarde! (risos).

iBahia: Qual o maior perrengue de carnaval você já passou?

Claudia Leitte: Não parece, porque eu e minha equipe nos empenhamos muito em entregar o melhor ao público e nos preparamos por quase um ano para essa temporada, mas se eu te contar que já tomei soro enquanto estava no trio… meu Deus! Às vezes nem eu acredito! Em 2010, por exemplo, foi um carnaval que eu passei MUITO mal. Eu estava só o pó alí em cima, mas rolou! A troca de energia com as pessoas faz muito perrengue ser minimizado, sabe?! Uma das mágicas do carnaval (risos). Foto: Reprodução | TV Globo

iBahia: Uma nova edição do The Voice Kids faz primeira apresentação em maio e desde o término da 6ª temporada, no ano passado, os fãs do programa pedem muito pela sua volta à versão. Já o The Voice adulto retorna à grade da Globo logo em seguida. Teremos Claudinha em alguma das novas temporadas?