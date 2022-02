Claudia Raia rememora namoro com Jô Soares: ‘era mais nova que o filho dele’

Parece até um universo paralelo, mas Claudia Raia e Jô Soares já viveram um amor no passado. Os dois se conheceram no começo dos anos 1980, nos bastidores do programa ‘Viva o Gordo’, comandado pelo apresentador.

A atr1z falou sobre o assunto para o canal ‘Téte a Theo’ no Youtube.

“Eu não vislumbrava me apaixonar por ele, até porque eu era namorada de Raul Gazolla… e de repente eu me apaixonei pelo Jô, que era um homem espetacular. Nem eu dava conta daquilo, eu era muito jovem. Apaixonada por um homem esteticamente fora dos padrões que eu estava acostumada. Tipo 30 anos mais velho do que eu. Eu era mais nova que o filho dele. Então, era bizarro”, relembrou.

A artista ainda comentou sobre o baque que levou quando o namoro chegou ao fim. “Eu não queria nada dele, entendeu? Eu não tava nem sabendo porque eu tava ali, eu estava era apaixonada por ele e eu me ferrei um pouco. Me ferrei não, porque foi incrível. Mas ele que terminou comigo a relação. Eu fiquei bem mal”, analisou.