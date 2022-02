Clealco abre NOVOS empregos pelo Brasil; veja funções

A Clealco, uma das principais empresas do setor sucroenergético do país, anuncia NOVAS vagas de emprego para colaboradores de diferentes áreas de atuação em Queiroz e Clementina, São Paulo. Confira, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Clealco anuncia vagas de emprego

Foram anunciadas NOVAS oportunidades de emprego abertas para profissionais especializados em diversas funções em Queiroz e Clementina, São Paulo. Veja os cargos ofertados:

Supervisor de Geração de Vapor – Queiroz;

Supervisor de Extração e Geração de Vapor – Clementina;

Analista de Governança Corporativa e Compliance Sr – Clementina;

Mecânico Líder (Manutenção Preventiva de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas) – Clementina;

Líder de Colheita Mecanizada – Clementina;

Líder de Transporte – Clementina;

Líder de Fertirrigação – Clementina;

Técnico de Segurança do Trabalho (Agrícola) – Queiroz;

Técnico de Segurança do Trabalho (Indústria) – Queiroz;

Analista de Segurança do Trabalho – Clementina;

Coordenador de Transportes – Queiroz;

Coordenador de Performance, Manutenção e Confiabilidade Industrial – Clementina;

Coordenador de Colheita – Clementina.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades disponíveis na Clealco, os candidatos devem acessar o link de participação, atentar-se a todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e cadastrar o currículo atualizado.

Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece participação de lucro, vale alimentação, assistência odontológico, seguro de vida e assistência médica.

