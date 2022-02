Cleo fala sobre maternidade e marido cita detalhes sobre ‘hora H’: ‘Nem o céu é o limite’

Aos 39 anos, Cleo vive a boa fase dos recém-casados. A atriz e cantora subiu ao altar no ano passado com o empresário e modelo Leandro Dlucca. No lado profissional, a artista foca no novo disco e até em um livro. Já na esfera privada, tem curtido bastante os momentos ao lado do marido. Sobre a vida dois, Cleo quer aumentar a família, “mas no momento certo”.

“De uma forma geral, não necessariamente o fato de uma mulher ser maternal indica que ela queira ter filhos. Ela pode ter esse olhar e não querer filhos e tudo certo. No meu caso, quero sim, mas no momento certo. Não sei se apenas um ou muitos, mas sei que quando chegar o momento isso vai acontecer”, disse a artista em entrevista à Revista “Mensch”.

Cleo e Leandro estão juntos desde o fim de 2020. Casaram-se meses depois, em duas cerimônias que ocorreram em julho e agosto de 2021. O motivo foi a pandemia do coronavírus. O primeiro contou com testemunhas no cartório e uma reunião com alguns amigos num sítio. Depois, o casal também celebrou a união com os familiares. “Foi muito bom, não faria diferente!”, acrescentou a artista.

Os pombinhos viajaram para locais paradisíacos como Ilhas Maldivas, Dubai e Fernando de Noronha, na lua de mel. Sobre a amada, Leandro falou sobre o que mais o encantou em Cleo e o fez querer se casar.

“(Percebi que era para casar) Pelos valores e desejos… são muitos parecidos com meu!” diz ele: “Cleo é muito parceria, me completa em tudo! Amo nossa sintonia.”

Leandro citou ainda que, na “hora H”, vale tudo. “Quando você se entrega e confia na pessoa nem o céu é o limite!”, resume ele, na entrevista.

À publicação, Cleo falou ainda sobre como vê o fato de ser considerada uma das mulheres mais sexies do país: ” Sempre foi muito uma visão das pessoas e não tanto a minha própria. Eu fico lisonjeada quando falam isso, mas é muito mais sobre como elas me observam.”