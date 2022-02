Clientes Nubank podem conferir o valor total de compras feitas no cartão: Veja como!

É de conhecimento geral que a fatura do cartão de crédito Nubank pode ser acessada de forma simples e rápida pelo aplicativo do banco digital. O que muita gente não sabe é que também é possível acessar o total de compras feitas desde que o cartão foi adquirido pelo usuário. Sendo assim, é possível analisar o número de compras e tudo o que foi gasto no cartão de crédito.

Para isso, basta acessar a seção “Faturas” localizada dentro do App do Nubank e buscar o histórico de compras. Em seguida, será necessário clicar na lupa localizada na parte superior à direita e digitar um ponto final.

Após digitar o ponto final na barra de buscas, o aplicativo do banco digital disponibilizará todo o histórico de compras, ou seja, o cliente terá acesso ao número de compras feitas por meio do cartão de crédito, bem como o valor total dessas compras.

Veja os requisitos para ser cliente do banco digital

Para ser cliente Nubank, não é necessário passar por uma análise de crédito. Isso significa que qualquer cidadão pode abrir uma conta digital totalmente gratuita no maior banco digital do mundo. Nesses casos, o usuário recebe um cartão de débito com a bandeira Mastercard. Apesar disso, para adquirir um cartão de crédito é preciso passar por uma análise da instituição.

A idade mínima para ser cliente do Nubank é 18 anos de idade (vale também para emancipados). Ademais, é preciso ser residente no Brasil e possuir um smartphone compatível com o App do banco digital (Android versão 4.4 ou superior) ou iOS (versão 10 ou superior).

É possível parcelar uma compra específica feita no cartão Nubank?

Imprevistos podem acontecer a qualquer momento, pensando nisso, o Nubank permite que seus usuários adiem o pagamento de compras feitas no cartão de crédito ou débito. Essa função garante que os usuários não precisem parcelar toda a fatura por conta de uma única transação.

O adiamento do pagamento deve ser feito diretamente pelo aplicativo e a compra não pode ter sido menos de R$ 20. Dessa forma, o parcelamento de uma compra específica pode ser feita em até 12 vezes, desde que tenha sido paga a vista em transações onde não foi possível parcelar a compra.

Para parcelar uma compra avulsa específica é preciso acessar a compra que deseja parcelar no App do Nubank. É importante ressaltar que essa compra precisa constar na fatura em aberto. Em seguida, basta selecionar a opção “Parcelar compra”, conferir os prazos e condições de pagamento e por fim, confirmar a operação. Após a conformação o valor da compra será atualizado automaticamente.

Na área de cartões de crédito também é possível parcelar toda a fatura. O Nubank recomenda que antes de concluir a operação o cliente leia e analise as informações disponibilizadas como juros e custo efetivo total (CET). Em seguida, é preciso digitar a senha de quatro dígitos e clicar em “Confirmar parcelamento”. Por fim, basta gerar um boleto de pagamento com o valor da entrada e assim que a conta for paga o parcelamento é efetivado.