Climão? Vyni tira satisfação com Eliezer após jogo da discórdia: ‘Me senti exposto’

Uma torta de climão foi retirada do forno após o jogo da discórdia na noite da última segunda-feira (21). Vyni não gostou nada de Eliezer se intrometer em suas relações de jogo e foi tirar satisfações com o brother durante a madrugada.

Tudo aconteceu após o designer defender o amigo das acusações de Gustavo. “Quando a gente foi indo para lá, você já chegou falando para ele que tinha achado incoerente a plaquinha que ele deu para mim. Isso na frente de outras pessoas”, iniciou Vyni.

“Mas eu expliquei”, disse Eli sem entender do que se tratava a conversa. “Mas não foi o fato de você ter falado isso. Foi o fato de você ter adiantado uma coisa que eu gostaria de ter tratado somente eu e ele”, respondeu Vinicius.

“E você falou na frente de todo mundo, na frente até de pessoa da qual não me sinto a vontade de estar falando essas coisas. E acabou que vocês dois começaram a conversar sobre mim só que eu estava lá assim… ‘O assunto está aqui’. O cara acabou de falar que eu me escondo através de relações e já tem alguém falando com ele por mim”, continuou.

“Não foi o fato de ser você, porque você talvez seja a única pessoa que eu confio nessa casa… Mas era porque eu queria ter tido primeiramente esse momento só comigo para refletir e pensar para depois chegar nele”, completou.

Eliezer permaneceu em silêncio e escutou os argumentos do amigo que se sentiu exposto com a ajuda. “Tanto que teve alguns momentos que eu estava tentando interromper a conversa porque eu me senti um pouco exposto na frente das pessoas. Tanto que Pedro já engatou no mesmo assunto… Não por causa do Pedro, mas por causa do DG, pois não me sinto a vontade falando sobre mim na presença dele”, finalizou.

