CMOC Brasil abre vagas de emprego em Catalão

A CMOC abre novas vagas de emprego disponíveis para profissionais especializados em várias áreas de atuações em Catalão. Confira, a seguir, todas as oportunidades e como realizar sua candidatura, a seguir!

CMOC anuncia oportunidades de emprego em Catalão

A CMOC, líder em extração de matérias primas, abre novas vagas de emprego em Catalão. A companhia está entre as produtoras referência no beneficiamento de fosfatos e nióbios, e atualmente conta com mais de três mil colaboradores espalhados em várias unidades do mundo todo.

Confira as oportunidades e todos os requisitos exigidos para se candidatar:

Analista de Crédito (Pleno) : graduação completa em Economia, Administração, Contabilidade ou áreas relacionadas, conhecimento avançado em Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial, Pacote Office, Sistema SAP, bom relacionamento interpessoal e residir na cidade de Catalão ou em suas proximidades;

: graduação completa em Economia, Administração, Contabilidade ou áreas relacionadas, conhecimento avançado em Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial, Pacote Office, Sistema SAP, bom relacionamento interpessoal e residir na cidade de Catalão ou em suas proximidades; Analista de Crédito (Junior): graduação completa em Economia, Administração, Contabilidade ou áreas relacionadas, conhecimento avançado em Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial, Pacote Office, Sistema SAP, bom relacionamento interpessoal e residir na cidade de Catalão ou em suas proximidades.

Além de remuneração compatível, a empresa garante aos novos contratos diversos benefícios, que podem incluir plano médico, auxílio farmácia, plano odontológico, vale alimentação, programa de treinamentos, auxílio fretado, seguro de vida e refeitório.

Veja também: Icatu Seguros abre NOVOS empregos; veja funções e regiões

Como realizar a sua inscrição

Os profissionais interessados em uma das vagas ofertadas pela CMOC Brasil, devem atender a todos os requisitos exigidos. Para se candidatar, é necessário acessar o site de inscrição e preencher o formulário na vaga que pretende atuar.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!