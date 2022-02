CNMP anuncia Processo seletivo para estagiários

Edital oferta vagas para estudantes de nível superior no Conselho Nacional do Ministério Público

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) via Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva para estudantes de nível superior.

As oportunidades são para os cursos de Direito; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Estatística; Informática; Engenharia Civil; Ciências Contábeis; Comunicação Social – Publicidade e Propaganda; Comunicação Social – Jornalismo; Administração de Empresas; Arquitetura e Urbanismo; Arquivologia; e Biblioteconomia.

A bolsa-auxílio é de R$ 850,00, acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 7,00 por dia estagiado.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 11 de fevereiro de 2022 (horário de Brasília/DF), no endereço eletrônico oficial do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

PROVAS

O processo seletivo contará com prova objetiva online com questões distribuídas entre as distribuídas de língua portuguesa, noções de informática e conhecimentos específicos. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2022