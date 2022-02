Coca-Cola abre NOVAS vagas de emprego; veja funções

A Coca-Cola, maior indústria mundial de bebidas não alcoólicas, abre novas vagas de emprego para colaboradores especializados em diferentes áreas de atuação. Acompanhe, a seguir, algumas informações e como se candidatar a uma das oportunidades!

Coca-Cola está contratando profissionais em todo o Brasil

A Coca-Cola é a maior indústria do segmento de bebidas não alcoólicas do mundo, possuindo milhões de consumidores e um amplo portfólio para melhor atendê-los.

As oportunidades são destinadas a diversas cidades do Brasil, com vagas exclusivas para candidatos PCD, valorizando a diversidade e a inclusão em todas as suas unidades fabris. Acompanhe as oportunidades disponíveis para ocupação na companhia:

Estoquista (exclusivamente para PCD);

Vendedor;

Técnico em Segurança do Trabalho (Pleno);

Supervisor de Operações;

Assistente Administrativo (Manutenção de Máquinas);

Motorista Entregador;

Vendedor (Júnior);

Supervisor de Distribuição;

Operador de Empilhadeira;

Inspetor de Qualidade;

Vendedor Habilitado (Externo);

Técnico em Manutenção Mecânica;

Vendedor PCD (exclusivamente para PCD);

Promotor;

Engenheiro (Sênior);

Coordenador de Promoções;

Executivo Trade MKT (Canal Indireto);

Analista Industrial (Júnior);

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Ajudante Operacional;

Mecânico Manutenção Equipamentos II;

Supervisor de Administração e Finanças;

Técnico em Manutenção Elétrica;

Executivo de Vendas;

Desenvolvedor de Cerveja;

Conferente Administrativo.

Como se candidatar

Quer fazer parte da empresa Coca-Cola? Os interessados devem acessar a página de inscrições, preenchendo atentamente todos os campos obrigatórios da ficha cadastral no cargo em que pretende atuar.

A companhia oferece aos selecionados salários compatíveis e benefícios, que podem incluir assistência médica, café da manhã, convênio com empresas parceiras, ginástica laboral, participação de lucros e resultados, desconto em produtos, auxílio estacionamento, programa de treinamento, sala de jogos, seguro de vida, vale transporte, restaurante interno, programa de remuneração variável e vale alimentação.

