Codecon oferece serviço de revisão de cálculos de dívida para consumidor

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

A Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) está oferecendo, de forma gratuita, o serviço de revisão de cálculos para o consumidor que se sentir lesado. A ação está sendo feita na sede da Codecon, localizada na Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador.

Em 2021, a Codecon atendeu pouco mais de três mil pessoas. Este ano, em um mês e meio, o número de atendimentos já chegou a 300. Entre as demandas mais procuradas está a revisão de cálculos, que continua a prevalecer.

Segundo o chefe do Setor de Análise de Crédito da Codecon, Edilson dos Santos, há uma demanda equilibrada no órgão quanto a informações relacionadas à cobrança de juros de empréstimo pessoal, crédito consignado e cartões de crédito.

Ele alerta que os cartões de crédito demandam uma atenção maior, já que, quando não há o pagamento total da fatura, a própria prestadora do cartão faz um financiamento do saldo devedor.

“É preciso ter atenção nesta situação, tentando negociar um saldo menor, já que não há anuência do consumidor no valor final estipulado pelo banco”, afirmou.

Além do atendimento presencial, outros canais de atendimento também auxiliam o cidadão, através dos aplicativos Codecon Mobile e Fala Salvador; dos sites da Codecon e do Fala Salvador; ou telefone 156. O consumidor conta ainda com o número (71) 3266-8960 para mais orientações.