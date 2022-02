Codevasf doa Unidade de Beneficiamento de Pescado para Prefeitura de Penedo

Atuação do Prefeito Ronaldo Lopes e da Câmara de Vereadores amplia geração de emprego e renda no município

Decom PMP

Promover condições para gerar emprego e renda em Penedo é a base da plataforma de trabalho do governo Ronaldo Lopes que avança para setores de potencial comprovado, entre eles o turismo e o agronegócio.

A estruturação da cadeia produtiva desses campos é fundamental e ganha uma conquista importante graças ao trabalho da gestão Crescendo Com Seu Povo, apoiado pela Câmara de Vereadores.

Prefeito Ronaldo Lopes apresenta Plano de Trabalho para UBP de Penedo

Os dois poderes uniram forças no pleito encaminhado à Codevasf sobre a Unidade de Beneficiamento de Pescado (UBP) situada na Cooperativa 1º Núcleo, estrutura construída pelo órgão federal em 2007 e que passa ao patrimônio municipal para alavancar a produção de peixe e camarão.

A doação da UBP à Prefeitura de Penedo foi oficializada nessa quinta-feira, 17, durante reunião entre Ronaldo Lopes, Joãozinho Pereira (superintendente da Codevasf Alagoas), Manoel Messias (Secretário Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola) e o vereador Derivan Thomaz, representando o Poder Legislativo.

“O nosso objetivo é formar uma Parceria Público Privada para atender aos produtores de Penedo e do Baixo São Francisco na questão do beneficiamento do pescado e sua comercialização”, explica o Prefeito Ronaldo Lopes, frisando a condição ambiental favorável da nossa região que, apesar disso, ainda tem uma produção insignificante.

A solução que envolve indústria atuante no ramo tem foco no beneficiamento da tilápia, principalmente do filé que tem alto valor comercial e bastante procura no mercado.

“Nós já estamos com negociações bem avançadas com a empresa que funciona em Paulo Afonso-BA possa se instalar em Penedo, investindo na recuperação da UBP para que ela possa funcionar”, acrescenta Ronaldo Lopes sobre a parceria com a iniciativa privada.

Manoel Messias, gestor da SEMADA, destaca a abertura de oportunidades para geração de emprego e renda na zona rural onde a pasta desenvolve um trabalho de orientação especializada com o morador do campo, inclusive produtores de pescado em cativeiro que recentemente receberam, sem custo, alevinos de tilápia e tambaqui em mais uma ação realizada em parceria com a Codevasf.

Parceria entre Prefeitura de Penedo e Codevasf beneficia piscicultores

Joãozinho Pereira, superintendente do órgão federal em Alagoas, informa que a doação da UBP “está dentro da linha de incentivo ao desenvolvimento regional da aquicultura, gerando emprego e renda aos produtores”.

Texto – Fernando Vinícius