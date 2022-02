Colega de trabalho estressado: Como lidar com ele?

Lidar com um colega de trabalho estressado pode ser algo difícil, além de desgastante em muitos casos. Porém, não devemos nos deixar “contaminar” pelas coisas “ruins” que emanam do outro, e assim, devemos tentar manter o equilíbrio nessas situações.

E para lhe ajudar a não absorver esse estresse no trabalho, além de lhe auxiliar na sua relação com o seu colega, fizemos este guia. Acompanhe para saber mais sobre o assunto.

Como lidar com um colega de trabalho estressado?

Um colega de trabalho estressado pode tornar o dia a dia mais pesado e difícil. Isso porque essa pessoa pode ter um olhar muito negativo sobre as mais diversas atividades cotidianas. Sendo assim, nós devemos partir do autocontrole para que o outro não seja o responsável pelo o que sentimos, concorda?

Para isso, algumas medidas podem ser postas em prática. Veja a seguir as nossa ideias e analise quais delas podem lhe ajudar nessa missão:

1. Não fique confrontando

Não adianta querer ter razão na frente de um colega de trabalho estressado. Primeiro porque dificilmente ele ouvirá o que você tem a dizer. Segundo porque, caso ele ouça, poderá ficar ainda mais irritado ao perceber que você tem razão.

Então, o melhor a se fazer, ao menos no momento em que ele “explode”, é respirar fundo e deixar que fale.

2. Não leve para o lado pessoal

Cuidado para não levar para o lado pessoal. Costumeiramente, o colega de trabalho estressado está mais interessado nas atividades laborais, e não em você. Por isso, não absorva os comentários negativos, mas, claro, se eles forem ofensivos, você pode ter uma conversa franca com o colega.

3. Mantenha a compostura

Não caia no erro de “xingar” o seu colega. Manter a compostura é fundamental para conseguir lidar com a situação sem transformar tudo em um problema ainda maior.

4. Afaste-se se possível

Reduza o seu relacionamento com o colega de trabalho estressado. Procure se aproximar dele apenas quando necessário. Assim você evita que a “energia negativa” (podemos assim dizer) acabe atingindo você.

5. Converse francamente

Se apesar das tentativas acima serem postas em prática, você ainda se sente muito atingido com o estresse alheio, converse francamente. Às vezes, o seu colega pode nem saber que está sendo inconveniente.

Inclusive, algumas pessoas são mais “explosivas” nas suas formas de se portar e transparecer emoções, mas não necessariamente estão estressadas e irritadas. É apenas o jeito.

Por isso, dar esse feedback pode ser uma excelente forma de minimizar esse comportamento do colega.

6. Sinalize os gestores se nada melhorar

Você tem tentado lidar com o colega de trabalho estressado, conversou com ele, se afastou e tentou de tudo, mas, ainda assim nada mudou? Então talvez seja o momento de conversar com os gestores.

Afinal, assim você poderá fazer com que medidas cabíveis sejam tomadas e, inclusive, o seu colega tenha a oportunidade de aprender melhor sobre os relacionamentos interpessoais no trabalho.

Mas aqui vale um adendo: não vá “falando mal” do colega. Apenas relate a situação com ética e profissionalismo. Precisamos ser empáticos, pois nunca sabemos a tempestade que o outro está vivendo.