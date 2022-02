Coletivo baiano lança primeira áudio-série Queer de Salvador e oferece oficinas

Foto: Divulgação

Com um total de 4 episódios, a áudio-série “Enviar” chega na próxima quarta-feira (16), e, traz a história de Fayola e Paloma, em meio à pandemia. A partir da data de estreia, a obra fica disponível no Spotify, Deezer e YouTube, às quartas-feiras, até 9 de março.

A áudio-série é uma idealização do projeto “Encruzilhada Kuir”, que coloca em pauta as vivências desta mulher trans e lésbica, as suas experiências na sociedade e descobertas feitas em quarentena. Luane Souza, idealizadora do projeto, fala que é a ideia é abranger o olhar sob as realidades das pessoas LGBTQIAP+. “Está é uma ação coletiva de difusão, debate e instrumentalização de pessoas interessadas”, diz Luane.

O coletivo também oferece diversas atividades para toda a comunidade interessada. A primeira delas é a Oficina de Dramaturgia Kuir Multimídia, que visa discutir a dramaturgia Queer, a partir de ferramentas tecnológicas e elementos imagéticos e estéticos. Serão ensinadas habilidades referentes à iluminação, construção textual – como a escrita de roteiros – e fundamentos teórico-práticos de como gravar vídeos.

A segunda iniciativa se trata de uma roda de conversa virtual, intitulada Notas sobre cis-hétero-colonialidade e produções dramatúrgicas. O contexto principal do evento é a discussão sobre a representação e representatividade LGBTQIAP+ no cenário teatral e audiovisual baiano. Além disso, as pessoas convidadas focam na solidão da população Kuir no contexto pandêmico. O bate-papo ocorre em formato de live e é transmitido no Instagram @encruzilhadakuir, no dia 21 de fevereiro, às 20h e conta com dois intérpretes de LIBRAS.