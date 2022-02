Colisão deixa dois feridos na BR-316, em Poço das Trincheiras

Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas, na tarde desta segunda-feira (7), na BR-316, em Poço das Trincheiras, no Sertão alagoano. Informações do Corpo de Bombeiros dão fala que trata-se de duas vítimas do sexo masculino que estavam na moto. O condutor, de 30 anos, sofreu Traumatismo Cranioencefálico (TCE), já…

Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas, na tarde desta segunda-feira (7), na BR-316, em Poço das Trincheiras, no Sertão alagoano.

Informações do Corpo de Bombeiros dão fala que trata-se de duas vítimas do sexo masculino que estavam na moto. O condutor, de 30 anos, sofreu Traumatismo Cranioencefálico (TCE), já o jovem que estava na garupa, de 15 anos, sofreu apenas escoriações. Ambos foram socorridos pelos militares e encaminhados ao Hospital Regional de Santana do Ipanema.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.