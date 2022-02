Colonização Europeia: como cai no vestibular?

Colonização Europeia: como pode cair na sua prova?

Todos sabemos que os europeus realizaram, em diferentes momentos da história, a colonização do continente africano.

O assunto pode, ainda, ser abordado pelas mais variadas questões de história geral dentro dos vestibulares, da prova do ENEM e dos concursos.

Para te ajudar a entender melhor como o tema da colonização europeia pode ser abordado pelos vestibulares, o artigo de hoje trouxe a resolução comentada de uma questão da Vunesp que aborda o assunto.

Colonização Europeia: questão do vestibular da Unesp

(UNESP – 2016) Leia o texto para responder às duas próximas questões.

Os diários, as memórias e as crônicas de viagens escritas por marinheiros, comerciantes, militares, missionários e exploradores, ao lado das cartas náuticas, seriam as principais fontes de conhecimento e representação da África dos séculos XV ao XVIII. A barbárie dos costumes, o paganismo e a violência cotidiana foram atribuídos aos africanos ao mesmo tempo em que se justificava a sua escravização no Novo Mundo. A desumanização de suas práticas serviria como justificativa compensatória para a coisificação dos negros e para o uso de sua força de trabalho nas plantations da América.

(Regina Claro. Olhar a África, 2012. Adaptado.)

A partir do texto, é correto afirmar que a dominação europeia da África, entre os séculos XV e XVIII,

a) derivou prioritariamente dos valores do islamismo, aprisionando os corpos dos africanos para, com o sacrifício, salvar suas almas.

b) foi um esforço humanitário, que visava libertar povos oprimidos por práticas culturais e hábitos pré-históricos e selvagens.

c) baseou-se em avanços científicos e em pressupostos liberais, voltados à eliminação de preconceitos raciais e sociais.

d) sustentou-se no comércio e na construção de um imaginário acerca do continente africano, que legitimava a ideia de superioridade europeia.

e) fundamentou-se nas orientações dos relatos de viajantes, que mostravam fascínio e respeito pelas culturas nativas africanas.

Análise:

A resposta para a questão do vestibular da Vunesp é a letra D.

O texto de Regina Claro aborda diferentes momentos da colonização europeia sobre o continente africano, saindo o fim da Idade Média e chegando até a Idade Moderna e início da Idade Contemporânea.

O que todos esses períodos possuem em comum, porém, é aquilo que o candidato deveria identificar para conseguir responder essa questão. A resposta está justamente na letra D, que aponta como motivos para a colonização a necessidade de expansão do comércio e a construção de um imaginário que sustentava a ideia de que os europeus eram superiores em relação a outros povos, incluindo aqueles que viviam na África.