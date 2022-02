Colonização Portuguesa: questão comentada – Notícias Concursos

Colonização Portuguesa: confira a análise de uma questão de vestibular

O fenômeno da “colonização portuguesa”, significativo principalmente a partir do século XV, é abordado com muita frequência por questões de história do Brasil dentro provas do país.

Essa grande frequência pode ser explicado devido à relação entre a colonização feita por Portugal e o Brasil.

Dessa forma, para que você consiga alcançar uma alta pontuação no seu vestibular, é fundamental que você saiba como esse assunto é cobrado. Vamos conferir, a seguir, a análise de uma questão de vestibular.

Colonização Portuguesa: confira a análise de uma questão

(FGV – 2015) Não foi essencialmente demográfico no sentido de que o movimento colonizador não foi impulsionado por pressões demográficas (como na Antiguidade, a colonização grega), mas tem dimensão demográfica no sentido de que envolve amplos deslocamentos populacionais. A colonização moderna foi um fenômeno global, no sentido de envolver todas as esferas da existência, mas seu eixo propulsor situa-se nos planos político e econômico.

NOVAIS, F. Condições de privacidade na colônia. História da vida privada no Brasil. Cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 18.

a) Explique as razões pelas quais a colonização portuguesa da América não foi provocada por pressões demográficas.

b) Exemplifique os tipos de deslocamentos populacionais dirigidos para a América portuguesa.

c) Apresente os elementos político e econômico que propulsionaram a colonização moderna.

Análise:

A questão do vestibular da FGV aborda o fenômeno da colonização portuguesa com o apoio de um texto do historiador Fernando Novais.

Confira possíveis respostas para os itens da questão:

a) Podemos dizer que a colonização portuguesa sobre a América não foi provocada por pressões demográficas pois a baixa densidade demográfica portuguesa era insuficiente para explorar uma colônia de grande dimensão territorial como o Brasil.

b) Diversos foram os tipos de deslocamentos populacionais dirigidos para a América colonizada por Portugal. Dentre eles, podemos citar aquele de pessoas de classes baixas de Portugal e de africanos que foram trazidos de forma forçada para a América, com o objetivo de serem escravizados.

c) No campo político, a Europa da Idade Moderna era caracterizada pelo predomínio do Absolutismo, em que o poder estava totalmente concentrado nas mãos dos reis. Na esfera econômica, por sua vez, predominava a política mercantilista, que pregava a existência de um Estado intervencionista, o protecionismo, o metalismo, etc. Assim, com base nesse cenário, podemos dizer que a colonização do continente americano era uma forma de conseguir recursos para os Estados Modernos da Europa.