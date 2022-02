Colormaq abre vagas de emprego pelo Brasil; veja cargos

A Colormaq, empresa referência no setor de móveis e eletrodomésticos, abre vagas de emprego pelo Brasil. As oportunidades estão disponíveis para atuar em várias áreas da companhia, e exigem diferentes perfis profissionais. Confira as oportunidades e como se inscrever, abaixo!

Colormaq anuncia vagas de emprego em estados brasileiros

A Colormaq, empresa referência no setor de móveis e eletrodomésticos, é líder em vendas de máquinas de lavar roupas, e possui um amplo portfólio com mais de trezentos produtos que atendem entre os mais variados consumidores do Brasil. Veja as vagas disponíveis na empresa:

Técnico de Processos : técnico completo em áreas de produção, pacote office intermediário, conhecimento em ficha técnica, SAP, projetos 2D e câmara quente;

: técnico completo em áreas de produção, pacote office intermediário, conhecimento em ficha técnica, SAP, projetos 2D e câmara quente; Coordenador de Televendas : graduação completa, conhecimento em SAP, experiência na função, pacote office avançado e pós graduação completa;

: graduação completa, conhecimento em SAP, experiência na função, pacote office avançado e pós graduação completa; Coordenador Administrativo de Vendas : graduação completa, conhecimento em SAP, experiência na função, pacote office avançado e pós graduação completa;

: graduação completa, conhecimento em SAP, experiência na função, pacote office avançado e pós graduação completa; Soldador : técnico completo e conhecimentos em unidades seladas;

: técnico completo e conhecimentos em unidades seladas; Atendente de Assistência Técnica : experiência em atendimento receptivo, excel, ensino médio completo, experiência na função e habilidades com prazos e metas;

: experiência em atendimento receptivo, excel, ensino médio completo, experiência na função e habilidades com prazos e metas; Analista Financeiro (Sênior) : pacote office avançado, conhecimento em aplicativo financeiro, SAP, legislação tributária, DRE, contas a receber/pagar e matemática financeira;

: pacote office avançado, conhecimento em aplicativo financeiro, SAP, legislação tributária, DRE, contas a receber/pagar e matemática financeira; Especialista de Custos : conhecimento em SAP, legislação tributária, consolidação de balanço, experiência anterior e pacote office avançado;

: conhecimento em SAP, legislação tributária, consolidação de balanço, experiência anterior e pacote office avançado; Assistente Administrativo: pacote office básico, curso em administração de empresas, SAP e experiência com rotinas administrativas.

Como se candidatar

Os profissionais interessados em concorrer às vagas da Colormaq devem obrigatoriamente atender aos requisitos básicos, e realizar sua inscrição no site de participação para concorrer aos cargos.

