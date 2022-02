Com ajuda de amigos, ex-jogador do Bahia consegue fugir da guerra da Ucrânia

O volante Edson que atuou em 45 partidas com a camisa do Bahia, conseguiu fugir da Ucrânia e cruzar a fronteira com a Hungria. Após cinco dias de tentativa, o atleta acalmou os fã através de uma publicação em sua rede social nesta segunda-feira (28).

Edson estava na Ucrânia desde o início da temporada defendendo o Rukh Lviv. As tentativas de saída aconteceram junto ao companheiro de time Talles Brenner e de Jéssika Ariani, namorada de Talles, mas o grupo foi barrado consecutivamente.

A fuga aconteceu com a ajuda de uma rede de brasileiros que residem na Europa nomeada de BrazUcra. O atleta e companheiros de viagem já estão em solo Húngaro aguardando a embarcação para Budapest desde às 7h da manhã desta segunda.

“Agora, vamos procurar um lugar para comer, descansar um pouco, para chegar logo na capital,” escreveu Edson.

