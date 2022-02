Com ciúmes, Ranya entrega planos de Jade para Said em ‘O Clone’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Ranya (Nivea Stelmann) ficará tomada de ciúmes de Jade (Giovanna Antonelli) e planeja contar todos os planos da mocinha para Said (Dalton Vigh). Ela revelará que a mãe de Khadija (Carla Diaz) planejava sequestrar a garota com Lucas (Murilo Benício).

Tudo começará após o arrependimento de Said após a separação com a primeira esposa. Para voltar atrás, Ali (Stênio Garcia) revelará que, de acordo com os costumes, Jade deveria se casar com outro homem para se divorciar depois e assim voltar aos braços do primeiro marido.

Disposto a fazer um casamento forjado, o ricaço combinará tudo com Zein (Luciano Szafir) e armará uma cerimônia no Marrocos. Mas, antes da viagem, Ranya fará a cabeça do amado. “Por que você vai se casar com ela depois de tudo que fez? Nós podíamos ser tão felizes sem ela”, falará.

“Mas podemos ser felizes com ela”, responderá ele. “Jade não merece seu amor. Você sabia que ela ia mandar o amante dela roubar Khadija? Eles combinaram tudo, eu escutei! Ela pediu para que o amante pegasse a menina, e depois ia encontrar com ele no exterior”, soltará Ranya vingativa.

“E onde você ouviu eles combinando isso?”, perguntará Said. Ela mentirá e dirá que ouviu uma ligação entre Jade e Lucas, mas na verdade o brasileiro se disfarçou de mulher para entrar na casa.

Sem levar muita fé na fofoca de Ranya, Said apenas fará um comentário e partirá em busca de seu sonho de reatar com Jade. “Não se pode confiar nas mulheres mesmo”, finalizará.