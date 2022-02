Com clássicos do axé, Luiz Caldas comanda show no Baile do Sollar Baía

Luiz Caldas deu início a seu carnaval no último sábado (26) com show no terceiro dia do Baile do Sollar Baía, no MAM. O cantor uniu clássicos do axé music com ritmos como forró, pop rock e até lambada.

O show contou ainda com a participação de Lutte, que apostou em Reconvexo, de Maria Betânia, junto com o público. Para encerrar, Dja luz homenageou Edson Gomes.

Foto: Divulgação

O artista ainda falou sobre a primeira vez em que subiu em um trio elétrico. “Subi em um trio pela primeira vez aos 16 anos e percebi que só tocavam frevo, que não é não baiano. Me veio essa inquietação para criar uma coisa mais livre. Usava vários instrumentos e fiz várias experiências. E também contei com grandes artistas que me deram a mão, como Luiz Gonzaga, que gravou a minha música Amazonas”, contou na ocasião.

