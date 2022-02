Com descontos de até 60%, Caixa realiza leilão de imóveis

Imóveis serão leiloados pela Caixa Econômica Federal em parceria com Fidalgo Leilões com desconto de até 60%. Serão 600 imóveis espalhados por todo país com lance inicial de R$64 mil. As datas do leilão serão 9 e 15 de fevereiro e 24 de março. Importante lembrar que nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro o leilão já aconteceu.

Os imóveis leiloados pela Caixa acontecerão pelo site da Fildago Leilões, onde haverá diversas oportunidades para quem deseja adquirir um imóvel. Dentre eles estão casas, terrenos, apartamentos e estabelecimentos comerciais, entre outros.

Somente no Nordeste, estão disponíveis 24 imóveis para lance, sendo 13 deles no Ceará. Um deles está localizado na capital do Ceará, Fortaleza. A casa possui dois quartos e uma área total de 171,6 m². O valor para lance inicial é de R$320,7 mil.

Detalhes sobre a compra de imóveis

Para quem tem interesse em comprar os imóveis é importante estar atento aos leilões para saber em qual deles é mais vantajoso realizar a compra, podendo ser no primeiro ou no segundo leilão.

Essa forma é considerada a mais transparente e ágil para aquisição de bens, por esse motivo a quantidade de pessoas que procuram este meio de compra tem crescido cada vez mais.

No primeiro leilão os imóveis vão ser leiloados no valor da avaliação do mesmo. Por meio de licitação aberta e em datas diferentes, o segundo leilão será de um modo diferente. Na primeira data os imóveis serão leiloados no valor da dívida, e a segunda será com os não vendidos.

Além do atrativo dos preços, o interessado vai poder contar com condições extraordinárias para realizar financiamento e o FGTS poderá ser utilizado na compra. O que torna o leilão mais vantajoso para o comprador.

Algumas recomendações

É importante que pesquisas sobre o imóvel sejam feitas antes de adquirir o bem. Para que o interessado não saia perdendo, o mesmo deve saber o valor do imóvel no mercado, o estado de conservação do imóvel, se há outras dívidas e se está ocupado ou não.

Ficar atento aos leilões é outra recomendação para quem tem interesse. Visto que, em determinados casos o imóvel pode ser mais barato no primeiro, se comparado com o segundo. Dado que, a avaliação pode ser mais baixa se comparada ao valor da dívida.

Existem situações em que adquirir o bem no segundo leilão é mais vantajoso que o terceiro, em virtude de haver possibilidade de o preço da dívida ser menor. Fazendo o cadastro no site e seguindo o edital do leilão, toda pessoa física ou jurídica têm o direito de participar do leilão.

Datas do Leilão de imóveis

A parte um terá o primeiro leilão no dia 31 de janeiro, às 13h, horário de Brasília. Os imóveis serão leiloados no valor da avaliação. O segundo leilão ocorrerá no dia 15 de fevereiro no mesmo horário, porém os imóveis serão leiloados no valor da dívida.

O terceiro leilão terá desconto de até 60% nos valores da avaliação do imóvel. Ele ocorrerá no dia 24 de março às 13h, horário de Brasília. E ele será realizado por meio de licitação aberta.

A segunda parte ocorrerá o segundo leilão que será no dia primeiro de fevereiro às 13h, horário de Brasília. Os imóveis serão leiloados no valor da dívida do mesmo. O terceiro leilão será dia 8 de março, também às 13h com licitação aberta. Tendo valores com desconto de até 60% da avaliação.

Dois leilões irão acontecer ao mesmo tempo no dia nove de fevereiro. Eles acontecerão às 10h da manhã, horário de Brasília. Onde os imóveis restantes dos outros leilões irão ser leiloados com desconto de até 60% do valor da avaliação do imóvel.

Os leilões terão duas partes, dependendo da licitação e do leiloeiro que será responsável. A Caixa Econômica Federal, junto à Fidalgo Leilões, deu início ao primeiro evento no dia 17 de janeiro.