Com dívida trabalhista, prédio da Dois de Julho é leiloado pela 6ª vez com valor 70% menor

Com endividamento trabalhista de quase R$ 18 milhões, a Fundação 2 de Julho soma 160 processos judiciais, de acordo com a última avaliação do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), de junho de 2018. Para arcar com as dívidas, uma parte do prédio da Faculdade e Colégio 2 de Julho, localizado no Garcia, será leiloado, pela sexta vez. Ação acontece na quarta-feira (9).

Desta vez, o lance mínimo é de R$ 5.079.500, valor que corresponde a 28% da dívida acumulada. O preço proposto é 70% menor que no leilão de 2018, onde foi ofertado R$ 17,2 milhões. Segundo o site da Hasta Leilões, ferramenta especializada na organização de leilões judiciais e plataforma onde o imóvel está anunciado, o prédio que será vendido está avaliado em mais de R$ 10 milhões.

Tombado pelo Iphan desde 1938, a Fundação 2 de Julho foi moradia do governador da província da Bahia e último vice-rei do Brasil, entre os anos de 1810 e 1818, o oitavo conde dos Arcos, Marcos de Noronha e Brito, conforme contou o arquiteto, historiador e professor aposentado da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Por isso, o prédio é conhecido pelo nome do conde: Solar, Palácio ou Casa do Conde dos Arcos.

A área total do terreno onde está o imóvel é de 6.144,14 m² e a área construída de 2.689 m². São três prédios que compõem do espaço, contando com biblioteca, auditório, cantina, 6 banheiros e 31 salas.