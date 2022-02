Com forte crítica à exploração, cantor XAUIM lança single ‘Madeira’ na sexta-feira (11)

O cantor e compositor XAUIM lança o mais novo single da carreira, “Madeira”, nesta sexta-feira (11). A faixa, que estará disponível em todas as plataformas digitais, faz uma crítica ao processo de exploração continuada nas Américas, desde o regime colonial, com a escravização do povo negro e genocídio dos indígenas, até a recente ascensão da extrema-direita do Brasil aos Estados Unidos.

“Séculos se passaram e em pleno 2021 a gente tem o caso de um ministro do meio ambiente envolvido em um caso de contrabando de madeira. Uma piada pronta para a história da colonização do Brasil que começou com a extração de pau-brasil”, comentou o artista, que também abordou os recentes acontecimentos políticos do país na canção.

Confira teaser do single “Madeira”: