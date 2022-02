Com gol de Rodallega, Bahia impede derrota e empata em 1×1 contra CSA na Fonte Nova

Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Mesmo jogando em casa, na Fonte Nova, o Bahia teve que correr atrás de um empate no jogo desta quarta-feira (16), pela Copa do Nordeste. O time ficou no 1×1 com CSA, com gol de Rodallega no segundo tempo.

Desperdiçando boas chances, o Esquadrão viu o time visitante abrir o placar para os alagoanos aos 11 minutos, com gol de Lucas Barcelos.

Com vaias da torcida, o Bahia buscou a igualdade no placar no segundo tempo, aos 29 minutos. O atacante recebeu r Ronaldo na entrada da área e mando um chute forte, sem chances de defesa para o goleiro adversário.

O empate impediu o Bahia de assumir a liderança do grupo B do Nordestão. Agora, o Esquadrão ocupa terceira colocação, com sete pontos, dois a menos do que o Ceará, líder da chave.

O Bahia volta a jogar pela Copa do Nordeste neste sábado (19), contra o Fortaleza, às 17h45 no estádio do Castelão.