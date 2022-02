Com Julio Caldas, projeto ‘Segundas do Chorinho’ recebe show ‘Do Choro Ao Frevo’

O projeto “Segunda do Chorinho”, abre as portas para receber o músico Julio Caldas com o show “Do Choro ao Frevo”. A apresentação acontece no dia 21 de fevereiro, às 20h, na Varanda do SESI Rio Vermelho. O couvert custa R$25.

Acompanhado dos músicos Daniel Neto (acordeom), Kleber Aguiar (violão) e Raul Pitanga (pandeiro), no show serão apresentados clássicos do Choro e do frevo executados no bandolim e na guitarra baiana, para celebrar a proximidade do Carnaval, músicas de Dodô e Osmar e Tapajós prometem animar a noite.

Além disso, o show contará com participações especiais e a Roda de Choro já tradicional nas Segundas do Chorinho.