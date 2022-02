Com metástase, baiana faz vaquinha para conseguir medicamento de R$ 22 mil

Uma moradora de Vitória da Conquista, no centro-sul da Bahia, precisa de doações para comprar um medicamento para o tratamento de um câncer que custa R$ 22 mil e lançou uma vaquinha para arrecadar o valor. Letícia Moraes dos Santos, de 32 anos, foi diagnosticada com câncer de mama em fevereiro de 2020 e neste ano descobriu que tumor havia voltado e avançado para outros órgãos.

Após sentir dores na coluna, exames constataram que o tumor havia voltado e se espalhado para a coluna, crânio, fêmur, pulmão e traqueia. Por conta da doença, Letícia perdeu a audição do ouvido esquerdo. Diante deste quadro, o oncologista que acompanha a jovem receitou a medicação chamada Abemaciclib, uma droga nova, indicada para casos como o dela, mas que não está disponível no SUS.

Para arrecadar os R$ 22 mil, referente a duas caixas do remédio, com a ajuda da irmã, Letícia lançou a vaquinha. A campanha começou no domingo (20) e já arrecadou 70% do valor necessário para comprar a medicação. “Um resultado muito bom. Eu fiquei impressionada com a ajuda das pessoas, com a divulgação”, comemorou a engenheira.