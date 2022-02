Com os dias contados! Elisa morre em ‘Além da Ilusão’, saiba quem é o assassino

A nova novela das 18h, “Além da Ilusão”, promete levar reviravoltas para a tela da TV. A personagem Elisa (Larissa Manoela) já estreia com os dias contados na trama, a mocinha será morta em uma tragédia no final da primeira fase da história. As informações são de Patricia Kogut, do O Globo.

O responsável pelo seu assassinato será Matias (Antonio Calloni), seu próprio pai. O crime será motivado pelo romance de sua filha com Davi (Rafael Vitti), contra o amor dos dois desde o início, ele fará de tudo para separar o mágico da mocinha.

Após descobrir que Elisa saiu escondida para encontrar o rapaz, ele dará um flagra nos dois na pensão onde o mágico vive. Revoltado, o juiz levará a jovem para o hotel onde a família está e a deixará trancada no quarto.

Ele pegará uma arma a fim de matar o personagem de Rafa Vitti, mas com a ajuda da irmã, Isadora (Sofia Budke), Elisa conseguirá escapar e correr até a pensão.

Matias apontará a arma para o grande amor da filha, mas seu joelho falhará no momento do tiro e ele acertará a mocinha que cairá sem vida, iniciando o final da primeira fase da trama.