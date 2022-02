Com participação de Belo, Lucas e Orelha lançam EP ‘Faz Parte’

Foto: Divulgação/@_brunini

Lucas e Orelha, dupla vencedora do programa “SuperStar”, da TV Globo, em 2015, se reinventaram durante a pandemia e chamaram a atenção do público ao cantarem pagode. Por isso, os dois se preparam para entrar no gênero musical, com grandes participações. Na sexta-feira (18), Lucas e Orelha lançam a primeira parte de seu projeto audiovisual com a participação de Belo. O EP “Faz Parte” chega em todos as plataformas digitais e com clipe das 4 faixas no YouTube.