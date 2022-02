Começou no fim da noite desta sexta-feira (11) a Festa Chilli Beans no BBB 22. O evento contou com a apresentação online de Alok, que falou sobre a nova coleção da marca, inspirada no DJ.

A decoração da festa envolve tons de verde balões na piscina e céu estrelado.

Os participantes da casa de vidro, Gustavo e Larissa, não irão sequer acompanhar o evento.

Confira abaixo os primeiros registros: