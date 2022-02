Com redução dos casos de Covid, Salvador encerra postos itinerantes para testagem rápida

Nesta segunda-feira (28), a Prefeitura de Salvador anunciou o encerramento dos postos itinerantes de testagem rápida para a Covid-19. Medida aconteceu após estabilização do número de casos.

A gestão da capital alerta que mesmo com o fim dos postos móveis, o serviço de testagem seguirá nas Unidades Básicas de Saúde e a lista pode ser consultada diariamente no site. Cerca de 400 exames são feitos por dia.

Apesar da queda, os cuidados são imprescindíveis para que o número de casos de coronavírus não voltem a subir. Em contato com o iBahia, a Secretária de Comunicação de Salvador afirmou que caso seja necessário, a prefeitura voltará a percorrer Salvador com as unidades itinerantes.