Com suspeita de Covid? Veja lista de postos de testagem em Salvador

Foto: Divulgação/SMS



A partir desta terça-feira (08), mais de 40 unidades de testagem rápida para detecção da Covid-19 estarão disponíveis para os soteropolitanos. Além dos pontos fixos, serão abertos também, a partir das 08 horas, os pontos de testagem itinerante nos bairros da Pituba e Pernambués. As estruturas vão prestar atendimentos na praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, e no Centro Social Urbano de Pernambués.

Os acolhimentos em ambos os locais acontecerão por ordem de chegada, com 200 testes em cada ponto até a próxima sexta-feira (11). Os pacientes que forem identificados com diagnóstico positivo serão orientados a permanecer em isolamento domiciliar e a procurar os serviços de saúde da rede municipal em caso de agravamento do quadro clínico.

O método de testagem é simples e o resultado sai em até 15 minutos. Somente em 2022, a Secretaria Municipal da Saúde realizou mais de 8 mil testes rápidos por meio da estratégia itinerante que percorreu os bairros do Bonfim, São Caetano e Brotas. No total, 3.589 pessoas tiveram o diagnóstico positivo nesses pontos de testagem neste ano.

Confira abaixo a lista completa de unidades