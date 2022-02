Com temática de jogos, festa do ‘BBB 22’ agita reality nesta sexta-feira (4)

O “BBB 22” embala mais uma festa na noite desta sexta-feira (4), e promete agitar os confinados do reality show. Com a temática jogos, o público pode esperar inspirações em games que todo mundo já se divertiu um dia. Brincadeiras de tabuleiro, como ludo, dama, xadrez, gamão e outras, farão parte da comemoração.

Na decoração, elementos de jogos de carta e dominó estarão presentes, além de um dado gigante que contará com ações divertidas para os Brothers e sisters se divertirem.

Não podem faltar os sets temáticos para fotos que irão render bons cliques para o #FeedBBB. No figurino, looks monocromáticos vão marcar o visual dos participantes. E, no cardápio, quitutes recheados farão a alegria de quem está no Vip e, principalmente, na Xepa.