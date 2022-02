Combate às estrias: conheça tratamentos que eliminam marcas da pele

Foto: Reprodução/Pexels

As estrias, marcas brancas, vermelhas e roxas que acometem a pele, principalmente, das mulheres, costumam aparecer ao longo da adolescência e estão entre as principais queixas estéticas desse público.

Segundo Aline Caniçais, fisioterapeuta dermato funcional, as marcas são rompimentos das fibras elásticas que sustentam a camada intermediária da pele, formada por colágeno e elastina.

“Normalmente, esta ruptura ocorre em decorrência de um estiramento que vai além da elasticidade da pele. É um acontecimento comum no estirão puberal, gravidez e ganho de peso em excesso em regiões como as mamas, coxas e nádegas”, explicou.

Como tratar as estrias

De acordo com Aline, o tratamento para estrias é um dos mais procurados pelas mulheres nas clínicas de estética. “Quando as estrias estão avermelhadas, é sinal de que ainda estão em processo inflamatório e este é o momento mais apropriado para iniciar um tratamento, com garantia de bons resultados. No caso das estrias brancas possuem essa coloração porque os melanócitos estão localizados nessa camada que foi perdida na pele onde ocorreu a estria. Em geral, são mais difíceis de serem eliminadas”, afirmou.

Carboxiterapia e vacuoterapia para estrias

A especialista comentou que o tratamento pode começar em casa, com cuidados diários com a hidratação da pele, sendo o meio mais eficaz de prevenir e amenizar as estrias. “Mas quando a patologia já está instaurada, é preciso combatê-la com tratamentos estéticos, como a carboxiterapia e a vacuoterapia”, contou.

O procedimento de carboxiterapia é método invasivo que através de uma pequena agulha realiza a infusão subcutânea do gás carbônico (CO²). “Ele funciona por meio da entrada do gás provocando um processo inflamatório local, que estimula a produção de colágeno e elastina, contribuindo para a melhora do aspecto da pele”, pontuou.

Já a vacuoterapia também pode ser utilizada em tratamentos para atenuar os quadros de celulite, gordura localizada e as estrias. “Através dos movimentos de sucção são capazes de realinhar as fibras elásticas e promover a movimentação dos líquidos estagnados, reativando o metabolismo local”, finalizou.

