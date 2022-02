A festa da líder Jade Picon começou na noite desta quarta-feira (9) no Big Brother Brasil 22. Com o tema ‘mundo fashion’, o evento contava com decorações em tom de preto e com máquinas para que os brothers tirassem fotos.

Assim que a festa foi liberada, os participantes trataram logo de “devorar” a barca de sushi. Confira abaixo alguns registros da festa.