Começa a temporada de ‘Sábado das Artes’ na academia Lia Robatto

A nova temporada do “Sábado das Artes” começa dia 19 de fevereiro com a participação do arquiteto, artista plástico e poeta Almandrade, através da acadêmica Lia Robatto com um bate-papo sobre a vida e obra do artista.

O evento acontece virtualmente, no próximo sábado (19) às 17 horas, no canal da Academia de Letras da Bahia e do Ihac Digital, no YouTube. Os participantes ainda receberão certificado ao fim da live.

O programa reunirá alguns artistas ao longo da temporada, trazendo temas além de uma conversa sobre suas inspirações, a relação com a literatura, conceitos estéticos e éticos e processos de trabalho. O convidado desta semana, Almandrade, é um dos criadores do Grupo de Estudos de Linguagem da Bahia, que editou a revista “Semiótica” em 1974.