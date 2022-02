O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) é o órgão colegiado do Banco Central do Brasil (BCB) que estabelece diretrizes para a manutenção da estabilidade financeira e a prevenção da materialização do risco sistêmico – ou seja, o risco de ocorrência de interrupção de serviços financeiros essenciais às famílias e às empresas, que prejudique significativamente a economia brasileira, conforme definição oficial.

Comef: Comitê de Estabilidade Financeira

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), para a preservação da estabilidade financeira, o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) faz uma análise ampla do sistema financeiro. Se vulnerabilidades forem identificadas, o Comef delibera sobre as medidas a serem adotadas para mitigar o risco sistêmico.

Vigilância sobre os riscos do Sistema Financeiro Nacional (SFN)

De acordo com o site oficial do Banco Central do Brasil (BCB), o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) define medidas e instrumentos macroprudenciais para a manutenção da estabilidade financeira.

Um risco comum e relevante é o crescimento acelerado do crédito em tempos de otimismo sobre o desempenho da economia. Por outro lado, pode haver a redução repentina e demasiada em tempos de pessimismo econômico, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Adicional contracíclico de capital principal (ACCPBrasil)

Dessa forma, para minimizar estes riscos, o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) decide o valor trimestral do “adicional contracíclico de capital principal” (ACCPBrasil), que é a reserva a ser acumulada pelos bancos durante a fase de expansão do ciclo de crédito, explica o Banco Central do Brasil (BCB).

Assim sendo, quando houver retração da oferta de crédito, em tempos pessimistas, a reserva pode ser consumida para suavizar a tendência de retração do crédito.

Relatório de Estabilidade Financeira

A decisão do ACCPBrasil é divulgada imediatamente após a reunião do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef). Além disso, a visão do Comef sobre a política e medidas para preservar a estabilidade financeira é divulgada no Relatório de Estabilidade Financeira.

Diferença entre o Comitê de Política Monetária (Copom) e o Comitê de Estabilidade Financeira (Comef)

Conforme informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), a tarefa de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda é do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa básica de juros (a taxa Selic) a cada 45 dias.

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) atua para a manutenção da estabilidade financeira e a prevenção da materialização do risco sistêmico, define o Banco Central do Brasil (BCB) em sua plataforma oficial.