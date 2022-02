‘Comendo água’? Veja como recuperar a energia depois de um dia de folia em casa

Foto: Reprodução



Muita gente decidiu aproveitar o carnaval em 2022 da maneira que pode, mas os bons drinks não faltam, né?! Isso sem contar na dieta ‘desregulada’ porque basta só chegar em casa, pra dar uma ‘senhora fome’. Pensando nisso, e no trabalho que você terá que enfrentar nos dias seguintes, que o iBahia convidou a nutricionista clínica e esportiva, Tâmara Ferreira, para nos dar dicas de como recuperar a energia perdida nos dias carnavalescos.

Em entrevista, a especialista contou que antes de tudo é necessário ter uma alimentação balanceada na véspera para que seu organismo aguente o que estar por vir.

“Inicialmente, o que a gente tem que fazer é: no café da manhã você fazer uma ingestão de proteínas, como por exemplo ovos, associado a um cuscuz, ou batata doce, ou banana da terra…no almoço, fazer uma ingestão maior de legumes e verduras, então: consumir uma salada de folhas escuras, associado a cenoura, beterraba, abobora; sempre com uso de proteínas leves assados ou grelhados. E no jantar uma salada associada com uma proteína. Outro fator que a gente precisa tomar cuidado é com a ingestão de líquidos e claro, dormir bem para fortalecer o sistema imunológico. Tudo isso para aguentar os períodos de folia”, detalhou.

Em paralelo, conversamos com Tâmara sobre o dia em si. O que fazer antes e depois da folia? De forma prática? E ela respondeu de forma direta:

“Antes de ir para o carnaval, a gente precisa ter energia pra curtir a festa. Então, a gente pode consumir um arroz integral, associado com carnes leves, legumes, e folhas. E na volta, a gente precisa repor o que a gente perdeu. Então, pode ser um omelete, uma tapioca, aipim com ovo ou carnes. E desta forma a gente vai ter uma refeição mais completa.”

Foto: Reprodução

Tá de dieta?

Se você está de dieta, respire fundo que você também pode curtir seu carnaval em paz. Para Tâmara todo o esforço das pessoas merece sim ser recompensado. Além disso, ela deixou uma dica especial.

“No meu ponto de vista, tudo é equilíbrio. Se você faz sua alimentação saudável, se você faz sua atividade física, a gente também precisa curtir os bons momentos que só acontecem 1 vez ao ano. O ideal seria você treinar, porque você já vai gastar o extra de calorias que você vai ingerir na festa.”

Ressaca

Não teve jeito e você passou da conta. E agora? Como se recuperar dessa ressaca? Tâmara contou ao iBahia, não tem uma fórmula mágica para se recuperar já que tudo depende de cada organismo. Mas a dica é aumentar a ingestão de líquidos, mixar frutas com legumes ou verduras, e se alimentar de forma leva com alimentos de fácil absorção.

Além disso, cuidar bastante da reposição de energia! Confira abaixo a lista de alimentos que irão te auxiliar na reposição de energia e que podem ser incluídos na sua dieta. Além é claro, de duas receitas de suco detox para o dia de ressaca!

Carboidratos: aipim, cuscuz, banana da terra, batata doce, e frutas com alto índice glicêmico.

Alimentos com vitamina C: laranja, limão, acerola, abacaxi, caju, etc.

Alimentos ricos em zinco: amendoim, castanhas, carne vermelha, etc.

Alimentos ricos em selênio: ovos, atum, feijão, queijo, aveia, etc.

Alimentos ricos em Omega 3: azeite de oliva, sardinha, amêndoas, chia, linhaça, etc.

Alimentos ricos em vitamina D: gema de ovo, fígado, cavala, atum, etc.

1 copo de água de coco (250ml)

3 fatias médias de abacaxi

1 colher de sobremesa de gengibre ralado ou 1 pedaço

Gelo a gosto

Bater tudo no liquidificador e não coar

1 fatia grossa de melancia (250 – 300g)

4 folhas de hortelã ou 1 folha de couve

1/2 beterraba crua

Gelo a gosto

Bater tudo no liquidificador e não coar



Leia mais sobre o Carnaval de Salvador no ibahia.com