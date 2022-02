Comitê do Consórcio Nordeste recomenda proibição de eventos privados no Carnaval

Por conta da situação da pandemia da Covid-19 e do aumentos de casos, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste divulgou um parecer técnico em que recomenda a proibição de festas privadas durante o Carnaval. O documento foi publicado na quarta-feira (2).

Outra recomendação do comitê é que não tenha feriado no período. Na Bahia, Rui Costa já decretou que em 2022 não haverá feriado prolongado.

No parecer, o comitê diz ainda que a variante Ômicron é quatro vezes mais transmissível que a Delta.

Apesar do número de mortes ter reduzido, por conta da vacinação, tal qual o número de hospitalizações, o comitê destaca que “é impossível prever com segurança quando o novo pico será alcançado e qual será a duração da nova onda”.

Segundo o consórcio, um feriado de Carnaval pode servir de estímulo para as pessoas irem às ruas e aglomerarem. Enquanto que as festas privadas “intensificariam a transmissão do vírus, como ocorreu no Réveillon, e resultariam no prolongamento da terceira onda no Brasil”.

Por fim, o parecer diz que o comitê entende as “dificuldades políticas e prejuízos econômicos” que uma medida do tipo traria, mas que o mais importante agora é salvar vidas.

A sugestão é que, após o término da pandemia, “novos feriados extraordinários” possam ser criados pelos governos, como compensação.