Muitas mulheres sofrem constantemente com o desconforto que é ter algumas partes do corpo mais escuras que outras, principalmente axilas e virilhas. Apesar de não ter nada de incomum em conviver com isso, até porque é algo extremamente natural. Ainda assim é algo incômodo que é optado por ser revertido. Mas, afinal, como clarear axilas e virilhas com receita caseira? Se você quer saber, hoje, 7 de fevereiro, iremos te mostrar algumas receitinhas caseiras para se livrar das manchas escuras de uma vez por todas. Confira nossas Dicas Incríveis!

Saiba mais sobre como clarear axilas e virilhas

Existem vários motivos pelos quais algumas partes do corpo ficam mais escuras e, nesse caso. Por exemplo, as axilas e virilhas podem estar nessa situação por causa de depilação frequente com gilete, que pode ter gerado alguma reação em seu corpo.

Outro fator que pode estar escurecendo suas axilas é o uso do desodorante, alguns à base de álcool realmente podem escurecer a pele. No caso da virilha, o fato de apertar demais a região íntima nas roupas também é uma possível causa.

As depilações com lâminas são péssimas escolhas para o uso frequente, elas devem ser exceções em situações de emergências, pois, ao depilar a região, ela deixa uma micro lesão na pele que causa essa mancha escura.

Para clarear esses lugares mais afetados, o ideal é investir em uma depilação menos agressiva. Uma boa opção é o laser, que não machuca e ajuda a clarear a pele. Entretanto, não são todas as mulheres que podem aderir a esse método rápido, pois não é algo barato.

Pensando naquelas que querem resultado sem precisar sair de casa e com pouco, nós separamos umas receitinhas caseiras para você testar sozinha.

Saiba como clarear axilas e virilhas com receita caseira

Veja agora, logo abaixo, umas receitas caseiras para você clarear suas axilas e virilhas. Confira as opções e veja qual é seu método favorito.

Faça uma esfoliação nas regiões

Antes de testar as receitinhas caseiras para clarear suas partes do corpo, primeiramente esfolie as regiões escurecidas. Às vezes é só uma quantidade acumulada de células mortas que não saíram no banho.

Para seu esfoliante caseiro, apenas dois ingredientes são suficientes: açúcar e óleo de amêndoas. Prepare então a mistura em um recipiente, de forma que o açúcar não fique em grande quantidade, pois pode ferir a pele.

Faça a aplicação com a mão leve, fazendo movimentos circulares, depois tire a mistura com água corrente, preferivelmente no banho. Repita o processo duas vezes na semana e acompanhe o resultado.

Com Bepantol

Apesar não possuir ação, de fato, clareadora, o Bepantol é muito usado nesse tipo de tratamento para clarear axilas e virilhas por outros motivos. Com uma ação hidratante e regenerativa, essa pomada auxilia a diminuição do atrito da pele, que é uma das causas do escurecimento. Tudo isso além de estimular a cicatrização, principalmente depois da pele sofrer com uma depilação na lâmina.

Se você almeja ter resultado, invista na aplicação da pomada Bepantol diariamente e acompanhe o quanto sua pele muda. O ideal e recomendado é fazer a aplicação, também, sempre antes e depois de se depilar, pois ela agirá impedindo que as regiões sofridas sejam tão feridas e escurecidas.

Com óleo de rosa mosqueta

O óleo de rosa mosqueta é um dos maiores aliados daquelas que querem acabar de vez com as manchas escuras da pele.

Prepare uma misturinha do óleo com a pomada Hipoglós, umas 5 gotas do óleo e 2 colheres da pomada. Misture até formar um creme e aplique nas regiões que deseja clarear todos os dias antes de dormir.

O ideal é dormir com o creme no corpo e só tirar ao acordar. Caso você saia frequentemente de dia, previna-se então aplicando protetor solar na região das axilas, mesmo que sua camisa seja de manga cumprida, assim evitará que sua pele fique manchada.

Com babosa

Se você preferir, a babosa é outro recurso muito eficiente e é uma planta cheia de benefícios para a pele. Além de ajudar a diminuir a oleosidade e rugas, ela também possui uma ação clareadora, ideal para axilas e virilhas.

Para usá-la, corte uma folha da planta para extrair o gel e aplicar sobre a região que deseja clarear, deixando agir por 20 minutos. Você pode incrementar fazendo uma misturinha com leite e mel também.

Bata o gel da babosa com um pouco de leite e mel no liquidificador, até que se torne uma mistura homogênea. Você pode fazer a aplicação dessa misturinha pela manhã, assim que acordar ou pela noite antes de dormir.

Com essas receitinhas caseiras de como clarear axilas e virilhas, você vai se livrar desse problema de uma vez por todas. Experimente e escolha seu método favorito.