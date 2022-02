Manchas no rosto podem aparecer por diversos fatores. Pode ser por reflexos de uma pele com muita acne anteriormente, exposição solar intensa e outros inúmeros fatores. Para tratar, você pode fazer uso de alguns cosméticos que prometem clarear sua pele deixando-a mais uniforme. Mas, esses mesmos tratamentos, podem ser custosos e nem sempre acessíveis. Por isso, hoje, trouxemos dicas incríveis para você saber como clarear manchas do rosto em casa.

Aprenda a clarear as manchas do rosto em casa

Muitos produtos industrializados são feitos a partir de extrato de produtos naturais. Algumas marcas, que adotam a política vegana, optam por usar ainda mais produtos naturais em sua composição do que os químicos. Isso mostra que, você pode ter um produto com os mesmos ativos do produto industrializado, só que em casa e com a matéria prima dele. Confira abaixo quais são esses produtos e como usá-los.

Usar pepino

O pepino é um vegetal usado em saladas e que possui muitos nutrientes, como vitamina A, C e E e minerais como cálcio, potássio, fósforo e magnésio. Para fazer a aplicação dele, basta higienizar a pele normalmente, cortar uma rodela do pepino e colocar sobre a pele manchada por 15 minutos. Após esse processo, lave novamente e certifique-se de que não há resíduos do pepino. Você pode repetir até 3 vezes por semana.

Aloe Vera

Também conhecida como babosa, a aloe vera tem antioxidantes e possui muitos benefícios e utilidades. Sendo assim, é possível usar a aloe vera para hidratar cabelos, fazer misturinhas hidratantes e reduzir as manchas da pele!

Para usar a babosa no rosto, higienize-o antes e retire da babosa a polpa, que é um gel que fica dentro da planta. Aplique o gel, sem modificações, diretamente na pele manchada e aguarde por 20 minutos. Passado o tempo, lave o rosto até sair todo o gel e hidrate normalmente. Esse processo pode ser feito no dia a dia, uma vez ao dia.

Borra de café

A borra de café muitas vezes é jogada fora, porém, ela tem inúmeras propriedades e utilidades. Além de ser usada para fazer adubo orgânico, a borra de café também pode ser usada para minimizar as manchas na pele. Para isso, você precisa fazer uma misturinha com soro fisiológico, mel e borra de café. A mistura leva uma colher de sopa de cada ingrediente e a aplicação é com movimentos circulares como forma de esfoliação. Esse processo não pode ser realizado sempre, por isso, procure fazer uma vez ao mês apenas, pois por ser uma esfoliação pode acabar agredindo a pele, ao invés de ajudar a aliviar as manchas.

Água de arroz

Muito conhecida por esse benefício pelos nossos avós e bisavós, a água de arroz é uma excelente redutora de manchas. Para obter essa água de arroz, você precisa lavar o arroz uma vez e, na segunda vez, ao invés de escorrer, coe a água dele e deixe em um recipiente para o uso. Porém, o uso tem que acontecer no mesmo dia, pois não é possível armazenar por muito tempo a água do arroz. A aplicação deve ser feita na pele limpa e com um algodão umedecido com a água. Deixe secar na sua pele e lave normalmente. Esse processo pode ser feito diariamente.

Óleo de rosa mosqueta puro

O óleo de rosa mosqueta é um produto natural muito conhecido por estar em misturinhas clareadoras, mas, ele sozinho, também tem essa função. Sendo assim, ele também é capaz de reduzir gradativamente linhas de expressão, amenizar cicatrizes e, claro, reduzir as manchas. Para aplicar o óleo, basta colocar uma gota no local manchado e esperar agir por 20 minutos. Esse processo super simples pode ser feito no dia a dia e, caso queira acrescentar algo ao óleo e deixá-lo com muita potência, aplique uma colher de sopa de pomada ou creme a base de pantenol com 10 gotas do óleo.

A argila branca

Existem várias cores de argila com diversas funções, mas, a argila branca, tem como sua principal função a redução de manchas na pele. Quando fizer sua limpeza profunda semanalmente, com o rosto já higienizado, aplique a argila branca já dissolvida com um pouco de água e deixe secar na sua pele. Feito isso, depois que ela secar, retire com água ou com um pano umedecido.

Agora que você já viu como clarear manchas do rosto em casa, poderá se livrar desse problema indesejado o quanto antes. Não deixe de fazer o teste e ver qual método é melhor para você.