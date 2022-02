Você não consegue usar a webcam do seu PC com o Windows 11? Muitos usuários relataram problemas como a câmera no Windows 11 não funcionar. Esse erro pode ocorrer por vários motivos, incluindo um problema na câmera, uma configuração defeituosa, o aplicativo da câmera não poder acessar a câmera e assim por diante. Bem, isso […]

O post Como corrigir a câmera do Windows 11 não funcionando apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks