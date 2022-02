Muitos usuários relataram obter o erro do renderizador de áudio ao reproduzir um vídeo no YouTube em seu PC. Esse problema foi relatado em vários navegadores populares, incluindo Chrome, Firefox e Edge, no Windows 10 e Windows 11. O motivo para enfrentar esse problema ainda não é certo, mas se você estiver enfrentando esse problema, […]

A postagem Como corrigir o erro do renderizador de áudio do YouTube no Windows 11 apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks