As pessoas podem adicionar amigos, compartilhar snaps e conversar entre si. O Snapchat permite que as pessoas tornem seus perfis públicos para que outros possam encontrá-los facilmente. Se você tiver um perfil público no Snapchat, poderá compartilhar suas histórias, contagem de inscritos e lentes. Há também uma seção de Destaques para perfis públicos. Além disso, tenha uma lente […]

O post Como criar um perfil público no Snapchat Android/iPhone apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks