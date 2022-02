Como cultivar horta em apartamento: veja 3 espécies para plantar

Quem não quer ter uma hortinha dentro da sua própria casa? Você sabia que você pode ter uma horta dentro do seu apartamento? A melhor coisa que existe é plantar o que você vai consumir, mas muitos deixam isso de lado por acharem que dentro de um apartamento não dá para fazer uma horta. Espaço não é problema aqui. Plantar e cultivar temperos orgânicos não exige muito e nem ocupa tanto espaço, podendo ser feito até em apartamentos pequenos. Quer conhecer dicas incríveis de como cultivar horta em apartamento? Fique por aqui, porque hoje, 8 de fevereiro, iremos te mostrar como é fácil. Confira.

Saiba mais sobre como cultivar horta em apartamento

Adicionar plantas em seu lar deixa tudo com um ar bem natural e charmoso. Ter uma horta pode parecer ser difícil de manter, mas é muito fácil para cuidar e não ocupa muito espaço.

Mesmo que seu apartamento seja pequeno, ainda tem como cultivar uma horta em qualquer cantinho, a única exigência é que seja em um espaço que bata sol a maior parte do dia, como a sacada, por exemplo. Mas também pode cultivar uns temperinhos na cozinha também sem problema algum.

Cultivar os próprios temperos e hortaliças é uma ótima forma de ter algo completamente fresco nas refeições, além de permitir um controle em tempo integral de como a planta está sendo cuidada.

Sua horta pode ser feita de várias formas, como em vasos de plantas, em caixotes, em potes que não se usa mais, apenas use a sua criatividade. Uma boa dica também é fazer uma horta vertical na sacada, que otimiza espaço e serve de uma bela decoração também.

Confira 3 espécies para cultivar

Confira então, logo abaixo, algumas espécies para plantar na hortinha em seu apartamento de um jeito super fácil. Veja o passo a passo e não perca nada.

Salsinha e cebolinha

Essa duplinha dinâmica, que juntas formam o cheiro-verde, faz sucesso na hora de temperar e realçar o sabor dos alimentos de forma muito saborosa. É sempre bom ter esses dois temperos armazenados em casa, entretanto, nem sempre lembramos de repor quando acaba. Se você é amante dessa combinação de temperos e quer cultivar em casa na sua hortinha, veja então o passo a passo.

Como cultivar

Esses temperos podem ser plantados juntos no mesmo vaso, sem problema algum, porém com uma distância entre eles para não ter conflito na hora de crescer.

Primeiramente preencha o vaso com bastante terra e adubo, de preferência orgânico para garantir que seja um cultivo de boa qualidade. Antes de afundar as sementes da salsa, deixe de molho por 24 horas para ajudar na germinação. Despeje as sementes de cada espécie de cada lado do vaso e faça a primeira rega.

Espere suas plantinhas crescerem e cuide delas regando frequentemente e deixando pegar um pouco de sol todo dia, só tome cuidado para não queimar sua plantinha.

Manjericão

O manjericão é uma erva muito aromática e ideal para acompanhar molho de tomate. Seu cultivo não é tão simples, mas vale muito a pena porque sempre queremos dar um toque a mais na comida e não sabemos o que escolher dentre tantas variedades. Para você se deliciar com essa ervinha em sua casa, acompanhe como plantar a semente.

Como cultivar

Para plantar a semente é muito simples e não exige muito tempo, o único processo duradouro é o período de germinação. Com o vaso já preparado com terra e adubo orgânico, enterre três sementes a 2cm da terra, cobrindo e regando em seguida.

Para garantir seu crescimento, faça rega de 2 a 3 vezes na semana, sempre mantendo o solo úmido. A germinação demora alguns dias para acontecer, mas cuidando da erva da forma correta, o processo pode ser um pouco mais acelerado.

Louro

Dentre todas essas opções listadas, o louro é o que mais cresce, por isso deve ser cultivado em um vaso grande e, de preferência, mais separado das demais hortaliças. Suas folhas secas servem para temperar diversos tipos de caldos, como sopa e o caldo do feijão.

Como cultivar

Sua plantação é bem simples, porém a germinação das sementes é demorada. Enterre as sementes na terra pronta com adubo orgânico e faça a primeira rega. O cultivo exige uma rega bem moderada, pois eles são muito resistentes e o excesso de água pode matar sua plantinha, além de uma poda frequente, pois eles crescem muito, chegando a alcançar 2 metros de altura.

Agora que você já aprendeu como cultivar horta em apartamento, então é o momento de começar o plantio e ter temperos frescos sempre!