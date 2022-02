Saber como cultivar limão no vaso é fundamental para quem gosta de jardinagem e quer iniciar um pomar em casa com essa fruta tão popular que tem diversos usos. Sendo assim, hoje, 19 de fevereiro, trouxemos dicas incríveis para você iniciar sua plantação. Confira agora.

Aprenda como cultivar limão no vaso

O limão, apesar de raramente ser consumido puro devido ao sabor azedo, é ingrediente de várias receitas, como bolos, mousses e doces. Além disso, uma limonada geladinha vai super bem em dias mais quentes, não é mesmo?

Ele também é ótimo para trazer acidez às saladas, churrascos, torresmo, para fazer caipirinha, enfim, não faltam coisas boas para se falar sobre o limão.

Por ter um melhor gosto quando fresco, o ideal é o limão ir direto do pé para a mesa. Isso fica um pouco mais difícil para quem mora em apartamento ou não tem espaço no quintal. Se esse é o seu caso, não se preocupe! Trouxemos um passo a passo de como cultivar limão em vaso para ajudar você a produzir seus próprios limões!

Escolha o vaso ideal

O limoeiro, apesar de ser uma árvore relativamente grande, é muito adaptável a lugares menores. Isso possibilita o seu cultivo em vasos. Contudo, não é em qualquer vaso que ele vai se desenvolver plenamente e produzir os limões perfeitos que você espera. Para que isso aconteça, são necessários alguns cuidados na hora de escolher o vaso certo para cultivar.

Dê preferência aos vasos de cerâmica ou pedra

Os vasos de plástico não são indicados para cultivar limão. Eles esquentam demais, ao contrário dos de cerâmica ou pedra, que mantém uma temperatura agradável. Além disso, quando a planta crescer e estender suas raízes, o plástico irá se partir e você será obrigado a trocá-lo.

Escolha um vaso com 100 litros ou mais de capacidade

Um vaso menor do que isso irá sufocar as raízes quando o limoeiro estiver formado. Isso prejudicará a captação de água por elas e afetará a produção dos frutos.

Escolha o local

O limoeiro, como todas as plantas, precisa de sol para se desenvolver. Por isso, coloque-o próximo à janela, ou outro lugar que vá oferecer, ao menos, seis horas de sol por dia.

Como o vaso que vai comportá-lo será grande e feito de pedra ou cerâmica, coloque-o desde o plantio no local definitivo, pois, será difícil transportá-lo depois, devido ao peso.

Prepare a terra

A terra ideal para o limoeiro é composta por 50% de terra vegetal, 40% de húmus de minhoca e 10% de areia.

É muito importante que você prepare um sistema de drenagem para evitar o encharcamento do solo. Para isso, certifique-se de que haja furos no fundo do vaso e coloque um pano e, em seguida, uma camada de cascalho, cacos de telha ou pedra brita antes de encher o recipiente com a terra.

Hora de plantar

Com o vaso ideal escolhido, sistema de drenagem pronto e a terra preparada, é hora do plantio. Você pode escolher entre duas opções: plantar as sementes ou comprar uma muda pronta e colocá-la direto no vaso.

Comprar a muda pronta é mais prático. Basta ir a um viveiro ou loja especializada e escolher. As qualidades de limão mais indicadas para serem cultivadas em vaso são o thaiti, o galego, o siciliano e o limão cravo.

Já o plantio da semente, demanda mais espera e paciência. Porém, acompanhar o processo desde o início pode ser muito gratificante. Se essa for a sua escolha, pegue as sementes da qualidade que você preferir, e as coloque em um algodão úmido. Após 8 horas, você verá uma película em volta delas. Retire essa película com uma pinça.

Coloque as sementes no vaso, a uma profundidade de 1,5 cm e regue. O ideal é usar um borrifador para não encharcar a terra. Cubra com um plástico e faça furinhos nele para manter a terra aquecida, mas sem abafar. Regue 3 vezes por semana.

As sementes levam, em média, 3 semanas para germinar. Após esse tempo, você verá os brotinhos formados. O ideal é deixar apenas um por vaso. Retire, então, o plástico.

Cuidando do seu limoeiro

Com as plantas já estabelecidas, continue regando 3 vezes por semana, sempre tomando cuidado para não encharcar a terra. Verifique sempre se o sistema de drenagem está funcionando corretamente. Isso vale para qualquer das opções de plantio que você escolheu. Além disso, você deve adubar o limoeiro uma vez por mês até que ele se desenvolva. Use, preferencialmente, adubos orgânicos como a farinha de ossos e a torta de mamona, por exemplo.

Entre 6 e 9 meses, em média, você colherá os primeiros limões.

É importante que você faça a poda do seu limoeiro regularmente. Retire também os frutos velhos e as folhas secas para evitar a proliferação de fungos.

Viu como é possível para qualquer um ter seu limoeiro? Falta de espaço não é mais uma desculpa! Agora é hora de arregaçar as mangas e começar a cultivar seus próprios limões.